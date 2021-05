Stadio – Mihajlovic e le sirene di mercato

Il commento di Stadio

Mihajlovic ha fatto capire che il suo futuro a Bologna è ancora da scrivere, ma attenzione alle sue ambizioni e all'interesse che possono mostrare altri club. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, Lazio e Juventus lo hanno inserito nella lista dei possibili sostituti di Inzaghi e Pirlo. Entro la fine di questa settimana, Joey Saputo è atteso in città e la sua presenza sarà importante per parlare nuovamente con Sinisa. A oggi l'idea è che il Bologna non si sia neanche guardato attorno sul tema allenatore perché convinto che Mihajlovic non si muoverà, ma attenzione perché alcuni scenari nel calcio possono cambiare in poche ore e quindi è importante che il Bologna conosca bene e in fretta quale sarà il futuro di Sinisa.