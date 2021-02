Stadio – Mihajlovic e i tifosi: arriva la resa dei conti

Possibile giornata di incontri oggi a Casteldebole. Il Bologna spera in un chiarimento tra i suoi tifosi e Mihajlovic. Oggi pomeriggio infatti acuni dei rappresentanti dei gruppi della Curva che hanno esposto gli striscioni davanti allo stadio, avranno modo di confrontarsi con l’allenatore rossoblù.

Sinisa spiegherà che le sue volevano essere solamente battute per sciogliere la tensione prima della partita (ribadendo di fatto quanto specificato dal club nella sua nota). Farà sicuramente il punto della situazione (anche pubblicamente) domani, con la conferenza stampa di vigilia pre-Sassuolo. Mihajlovic non ha gradito i toni utilizzati nello striscione. Infine, sempre in giornata è in programma un confronto tra Futuro Rossoblù e la dirigenza del Bologna, nelle persone di Claudio Fenucci e Walter Sabatini.

Fonte-Stadio