Stadio – Mihajlovic duro spreme il Bologna

Il Bologna di oggi dovrà tornare ad assomigliare a quello della Grande Rimonta: aggressivo, intenso e coraggioso.

Parola di Sinisa Mihajlovic, che ha parlato chiaro alla squadra durante la settimana, in vista di un periodo delicato per i suoi uomini. I rossoblù affronteranno domani il Parma, poi il Benevento dell’ex allenatore Inzaghi in casa e infine venerdì in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il serbo, appena arrivato a Casteldebole, dichiarò che la sua squadra sarebbe stata figlia di una selezione naturale proprio per i ritmi alti imposti nelle sedute, intense e aggressive, come quelle di questa settimana, in preparazione a una gara piena di insidie come il derby di domani. Miha ritiene che la sua squadra, per cui nutre una stima infinita, sia all’altezza di salvarsi raggiungendo la fatidica quota 40, ma la realtà dei fatti racconta che i suoi devono ritrovare quel vigore agonistico che c’era quando due anni fa la salvezza sembrava cosa quasi impossibile.

Fonte-Stadio