Stadio – Mihajlovic detta le regole

Il mister chiede l'evoluzione del progetto in corso

L'unico ostacolo, però, potrebbe essere quello che un club più grande del Bologna voglia Mihajlovic sulla propria panchina e a quel punto la società dovrà scongiurare che il tecnico voglia andare via. Il Bologna, in vista del prossimo mercato, ha l'intenzione di comprare un attaccante e un difensore centrale, mentre in uscita di cedere almeno una pedina. La vendita di un giocatore è già stata messa in conto e servirà per reinvestire il denaro. Se, invece, i calciatori dovessero diventare due, ecco che potrebbe esserci un problema con Mihajlovic che non accetterebbe di ricominciare tutto da capo dopo che ha impiegato due anni e mezzo per dare un'identità a questa squadra. Chiaramente, in base al giocatore che verrà ceduto, si comprerà un elemento che ricopra il ruolo in questione. A breve Saputo sarà in città e ci sarà subito la possibilità per avvicinare le due parti.