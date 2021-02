Mihajlovic canterà con Ibra a Sanremo

Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic insieme, non purtroppo in rossoblù, ma sul palco di Sanremo.

E’ questo il grande colpo della coppia Amadeus-Fiorello. I due infatti canteranno insieme, anche se non è ancora ufficiale. I tifosi rossoblù potranno star tranquilli, Sinisa sarà ospite una sola serata, a differenza dello svedese. Tra i due c’è una grande amicizia e, se il gigante di Malmo non avesse scelto i risultati, la sua decisione sarebbe ricaduta su Bologna, proprio per il rapporto con il tecnico rossoblù. All’andata, tra Milan e Bologna, una doppietta di Ibra stese il Bfc, mentre al ritorno sbagliò un rigore. “La differenza l’ha fatta Ibrahimovic, con lui dalla nostra parte saremmo potuti andare in Europa” le parole comunque al miele di Miha al termine della partita. Ora i due andranno non solo in Europa, ma in tutto il mondo, non in campo ma sul palco di Sanremo.

Fonte-Stadio