Stadio, Mihajlovic cerca il sostituto a Dijks

Da domani il Bologna tornerà a Casteldebole per preparare il match in casa con il Parma di lunedì sera. I titolari della sfida contro il Milan ieri hanno svolto un lavoro di defaticamento, mentre per tutti gli altri una partitella in famiglia. Assenti ieri Calabresi e Medel che si sono allenati a parte. Il centrocampista cileno proverà a recuperare in tempo per la gara contro il Parma.

Chi non sarà sicuramente della partita è Mitchell Dijks, reo di essere stato espulso contro i rossoneri. Mihajlovic, allora, sta cominciando a valutare possibili alternative per la corsia di sinistra. I candidati ad una maglia da titolare sono: Denswil, Mbaye e Hickey. Il primo ha già ricoperto l’anno scorso quel ruolo in casi di emergenza. Mbaye è già stato impiegato largo a sinistra, ma si troverebbe a piede invertito. Hickey, per concludere, acquistato proprio per dare un’alternativa a Dijks, non è ancora stato ufficializzato perchè il Bologna sta aspettando dei documenti che possano permettere alla società di tesserare il ragazzo scozzese. Domani, quindi, i rossoblù torneranno in campo, e Sinisa comincerà a valutare il potenziale 11 che scenderà in campo per Bologna-Parma.