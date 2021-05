Stadio – Mihajlovic attende certezze e risposte

Complicato pensare che il Bologna possa uscire rinforzato dal mercato, ma Sinisa non nasconde di voler lottare per l'Europa

Mihajlovic è molto ambizioso e le cessioni che verranno fatte mettono in dubbio la sua permanenza. Il mister rossoblù ha sempre dichiarato di voler vivere una stagione da protagonista, di voler lottare per l'Europa e di non vivacchiare per una salvezza tranquilla. Dunque è facile immaginare che se gli venga proposta una panchina di un club con obiettivi migliori del Bologna potrebbe essere interessato. La squadra, l'anno prossimo, con la perdita di alcune pedine preziose rischia di indebolirsi e di fare lo stesso campionato fatto quest'anno. Intanto, però, mancano quattro dove il Bologna dovrà provare a fare più punti dell'anno scorso.