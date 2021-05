Stadio – Mihajlovic a colloquio con Arnautovic e Palacio

Il mister rossoblù vuole capire le loro motivazioni e se vogliono dare tutto per il Bologna

Il primo colloquio di Sinisa sarà con Marko Arnautovic ed è in programma tra martedì e mercoledì. Il mister rossoblù vuole capire personalmente se l'attaccante austriaco ha gli stimoli giusti per poter avere un comportamento costruttivo nel Bologna. Quando un calciatore guadagna più degli altri, ma è positivo, corre, si impegna e dà il buon esempio viene accettato dai compagni. Al contrario, se non ha addosso certi principi e valori diventa un problema. E' questo quello che vuole capire Sinisa nonostante abbia avuto rassicurazioni importanti da tanti suoi amici serbi che conoscono bene Arnautovic. Poi, Mihajlovic parlerà con Palacio per capire quali siano le sue motivazioni considerando l'età e l'arrivo di un altro attaccante. Sinisa tifa per la sua permanenza, ma non vuole fargli né pressioni né promesse.