Stadio – Miha-Vogliacco: sfida in famiglia

L'8 agosto a Lignano Sabbiadoro amichevole contro il Pordenone

Sarà una sfida speciale per Mihajlovic, visto che nei friulani gioca Alessandro Vogliacco, genero di Sinisa. Intanto, proseguono gli allenamenti a Pinzolo. Il credo del tecnico serbo è sempre lo stesso: "Giocare per vincere e non per non perdere", ma Miha sta lavorando molto sulla linea difensiva. Sabato ci sarà l'amichevole con la Feralpi, ed è per questo che si sta intensificando il lavoro. Ieri si sono allenati a parte Hickey e Skorupski, ma il portiere rossoblù potrebbe essere a disposizione per il match di sabato, che chiuderà il ritiro.