Stadio – Medel vicino al rientro, Mihajlovic rimane prudente

Si avvicina il ritorno in campo di Gary Medel che sta lavorando intensamente per essere a disposizione nella prossima partita di campionato contro la Juventus o per quella dopo contro il Milan.

Il cileno è alle prese con un problema al polpaccio ed è il terzo guaio muscolare di questa stagione. Per questo motivo, Mihajlovic vuole essere prudente ed evitare ricadute come successe a Benevento a inizio di campionato con il pitbull che si infortunò dopo 18′ minuti dal rientro. Medel finora ha giocato solo 445′ minuti distribuiti in 8 giornate, nelle quali è riuscito a a portare grande esperienza sia da centrocampista che da difensore e il suo rientro sarà, quindi, importante per carisma e duttilità. Oggi verrà valutato dallo staff medico rossoblù che, in seguito, gli fornirà un programma per poter ricominciare a lavorare gradualmente con la squadra.

Fonte: Stadio