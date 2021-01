Stadio – Medel tenta il recupero con il Milan

Ieri Medel ha continuato il suo allenamento differenziato insieme a Mbaye che ha subito una contusione al ginocchio sinistro. Il Pitbull spera di recuperare per la sfida contro il Milan.

Sabato alle 15 il Bologna ospiterà il Milan e tra i convocati spera di esserci anche Gary Medel che continua a lavorare sodo e se dovesse essere in condizione sarà messo in lista. Mihajlovic, però, non vuole rischiare ed evitare che i tempi di recupero si allunghino. Nonostante il buon impatto di Soumaoro contro la Juventus, il cileno rimane comunque nei pensieri del mister che non appena ne avrà l’occasione gli darà una chance.

Fonte: Stadio