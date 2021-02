Stadio – Medel out anche con il Benevento

Il Bologna scenderà in campo venerdì contro il Benevento e Mihajlovic vuole sfruttare tutto il tempo a disposizione. Per questo motivo non è stato concesso il giorno di riposo e i rossoblù ieri si sono subito allenati.

Nella seduta di ieri ha lavorato ancora a parte Medel, insieme a Faragò, e la loro convocazione appare in forte dubbio. Il cileno è indisponibile da oltre un mese a causa di un problema al polpaccio. In Cile si parla molto della sua volontà di non mancare alle qualificazioni al Mondiale di fine marzo, ma la sua presenza con la nazionale passerà dal rientro nel Bologna. Medel non gioca una partita dal 23 dicembre scorso e potrebbe saltare anche il Benevento.

Fonte: Stadio