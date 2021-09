Stadio – Medel indispensabile

In estate sembrava certa la sua partenza ora è indispensabile.

L’ultima stagione in rossoblu del pitbull aveva lasciato più di qualche dubbio: le tensioni con la società, che forse ha avuto l'idea che il cileno pensasse più alla nazionale che al Bologna e i vari infortuni non hanno agevolato le sue prestazioni. In un confronto estivo Mihajlovic gli confermava che la coppia difensiva titolare sarebbe stata Bonifazi-Soumaoro, lui sarebbe stato anche dietro Theate diventando la quarta scelta. Medel così ha maturato l’idea di lasciare Bologna per andare altrove. Poi due prestazioni importanti contro Salernitana e Atalanta, hanno convinto l’allenatore a schierarlo titolare anche nella terza giornata contro il Verona, nonostante avesse giocato 3 partite in dieci giorni con la sua nazionale. Ora il pitbull si è ripreso il Bologna ed è un giocatore fondamentale per la difesa di Sinisa.