Stadio – Medel indispensabile contro l’Atalanta

Questa sera contro l’Atalanta, Gary Medel verrà confermato difensore centrale dopo l’ottima prestazione contro il Torino.

C’è bisogno di uno come Medel contro una squadra fisica, che lotta su ogni pallone e il cileno è perfetto perché non si tira mai indietro e vuole esserci sempre. In coppia con il pitbull ci sarà Danilo con il quale il feeling è più elastico e migliore, rispetto a quello con Tomiyasu che ha mostrato diverse sbavature e incertezze. In una gara tosta come quella di stasera, non è da escludere che Mihajlovic possa spostare Medel dalla difesa al centrocampo per avere più filtro in mezzo al campo. Questo perché l’Atalanta è una squadra ben piazzata e che si fa sentire nei contrasti e Sinisa sa che con la fisicità i nerazzurri la possono vincere e così valuterà l’andamento del match e l’idea di spostare il cileno. Di sicuro Medel, che giochi in difesa o a centrocampo, è di fondamentale importanza per questo Bologna e sta aiutando Mihajlovic a ritrovare equilibrio.

Fonte: Stadio