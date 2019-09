Stadio – Medel fa Sinisa

L’edizione odierna di Stadio apre con la foto di Gary Medel e il titolo ‘Medel fa Sinisa’.

L’assenza in panchina di Sinisa Mihajlovic, che sarà davanti ad un monitor e in contatto con lo staff, porterà il Bologna ad affidarsi in campo ai senatori. Uno di questi è sicuramente il neo arrivato Medel che già con la Spal si è eretto a baluardo del centrocampo. Stadio scrive ‘Domani a Brescia Gary guida il Bologna. Esperienza, forza, leadership: i rossoblù, per la prima volta senza Mihajlovic in panchina, si affidano al pitbull cileno che al debutto è stato determinante’.