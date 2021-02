Stadio – Medel e Faragò, avanti con cautela

Il Bologna, dopo due giorni di pausa concessi da Mihajlovic, riprenderà ad allenarsi domani in vista della trasferta di Parma di domenica alle 18.

Qualche assenza c’è ancora. Infatti, oltre Santander che sta proseguendo le terapie riabilitative all’Isokinetik, ci saranno da valutare le condizioni di Faragò e Medel e restano in dubbio per Parma. Il cileno, sembrava poter rientrare con il Milan, poi si è deciso di procedere con cautela per evitare possibili ricadute come a Benevento. Se si considera anche lo stop durante il ritiro estivo, Medel ha già avuto tre guai muscolari e l’ultima partita giocata risale al 23 dicembre contro l’Atalanta. Faragò, invece, non scende in campo dal 13 dicembre e potrebbe aver bisogno ancora di qualche giorno di lavoro personalizzato per recuperare, con il passare degli allenamenti se ne saprà di più.

Fonte: Stadio