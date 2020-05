Stadio – Mbaye e Calabresi nella lista cessioni

Sono diverse le situazioni particolari a livello contrattuale in casa Bologna. Dopo i rinnovi infatti, tiene banco anche il capitolo cessioni. Saranno diversi infatti i rossoblu che torneranno a ripopolare Casteldebole a stagione conclusa. Perché se Okwonkwo resterà in Canada e Falcinelli verrà invece ceduto, resta più delicata la situazione di Calabresi. Il giocatore attualmente all’Amiens probabilmente non verrà riscattato dai francesi (retrocessi in Ligue 2 per la conclusione anticipata dalla stagione).

Il destino dell’azzurro sarà da rivedere, così come quello di Mbaye. Anche il senegalese infatti ormai non rientra più nei piani dei rossoblu. Ecco perché il classe ’94 potrebbe cambiare casacca nella prossima sessione di mercato, nonostante il contratto fino al 2023. Una situazione poco felice quella che si preannuncia per i rossoblu visto l’alto numero di cessioni da operare in un mercato che verosimilmente sarà molto impoverito.