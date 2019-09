Stadio – Mancio a Orsolini: “Tieniti pronto”

La grande partita contro la Spal e il grande girone di ritorno dello scorso anno non sono passati inosservati.

Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini guarda con grande interesse alle prestazioni del rossoblù Riccardo Orsolini e, prima di questa tornata di convocazioni, lo avrebbe incontrato a Casteldebole. Lo riporta Stadio nell’edizione odierna: ‘Azzurro Orsolini’ è il titolo in prima pagina. Per il Cor Sport Mancini avrebbe detto all’esterno mancino di continuare così e tenersi pronto: ‘Mancini lo ha incontrato a Casteldebole prima di partire con l’Armenia – scrive Stadio – ‘Continua così e tieniti pronto’ sarebbero state le parole del Mancio. La convocazione in nazionale è sempre più probabile’.