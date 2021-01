Stadio – Orsolini e Soriano osservati speciali da Mancini

Sabato pomeriggio Roberto Mancini sarà al Dall’Ara per vedere da vicino sia Riccardo Orsolini che Roberto Soriano: in palio un posto all’Europeo.

Tutto passerà dal rendimento, in questo girone di ritorno, dei due calciatori rossoblù. Serviranno grandi prestazioni, vista la concorrenza agguerrita. Ma il Mancio ha già dimostrato grande stima verso entrambi, avendo regalato all’esterno la gioia della prima convocazione con i grandi, dove Orso andò pure a segno, mentre a Soriano il ritorno in Nazionale dopo 5 anni. L’ex Ascoli finora ha segnato 3 gol in campionato e 2 in Coppa Italia e, nonostante una stagione di alti e bassi, sembra in netta ripresa viste le ultime prestazioni. L’ex Samp, invece, è sempre stato il trascinatore dei suoi, ed è una pedina fondamentale nel gioco di Mihajlovic, avendo segnato il 25% delle reti del Bfc e servendo ai compagni anche 4 assist. Ora entrambi saranno chiamati a stupire il C.T già da sabato, dove al Dall’Ara arriverà la capolista Milan.

Fonte-Stadio