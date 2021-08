Stadio – Manca solo Arnautovic

L'analisi di Stadio sull'amichevole di ieri

'Manca solo Arnautovic' è il titolo in prima pagina di Stadio, che sottolinea come la buona prestazione di ieri contro il Liverpool sia stata vanificata dai soliti errori difensivi: cali di tensioni, gli errori di Bonifazi e Svanberg costeranno cari non solo con i Reds. Per il Cor Sport serve lavorare per non vanificare l'innesto di Arnautovic.