Stadio – Lyanco si scopre, il Bologna nicchia

Lyanco apre al Bologna, ma i rossoblu tentennano. I granata fanno muro, ecco perché Bigon e Sabatini attendono alla finestra delle evoluzioni per poter riaprire le trattative. Contatti ce ne erano già stati, sia in estate che in inverno e probabilmente ce ne saranno ancora. Il difensore brasiliano è ancora un pensiero fisso nella testa dei rossoblu. Ora il mondo dello sport è in stand-by a causa del Coronavirus.

Saputo potrebbe decidere di dare un grosso taglio al budget di mercato previsto originariamente dal patron rossoblu. Nonostante tutto, Lyanco resta un’obiettivo, nonostante Cairo resti riluttante all’idea di venderlo. Non si può però escludere una grossa svalutazione nella prossima sessione di mercato. Un’apertura che potrebbe fornire ai rossoblu margine per una trattativa.