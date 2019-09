Stadio – Lungo stop per Danilo, domani rossoblu di nuovo in campo

Domani ricominceranno gli allenamenti del Bologna. Mihajlovic non ci sarà, il tecnico è rientrato infatti oggi in ospedale per ricominciare le cure, al via il secondo ciclo di chemioterapie. Giorni di riposo per tutti, con qualcuno che è tornato a casa (Dijks) e qualcuno che invece si è fatto un giro per l’Italia (Sansone).

Si attendono in casa rossoblu però i risultati degli esami di Danilo, che nei giorni scorsi si era dovuto fermare per un problema alla coscia destra. Un problema che potrebbe tenere il brasiliano fuori dal campo per 2-3 settimane. Sarà invece regolarmente in gruppo Mattia Bani, mentre sono da verificare le condizioni di Destro. L’ascolano nei giorni scorsi ha effettuato solo palestra, non lavorando in campo, non dovrebbero esserci state però conseguenze e dovrebbe rientrare regolarmente in gruppo.