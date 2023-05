Stadio – Lo Zini e quella fatal Cremona: un pareggio che costò la Serie A

Il precedente doloroso con la Cremonese

Redazione TuttoBolognaWeb

Coordinate spazio-tempo: Cremona, maggio di vent'anni fa. Altre epoce e altro calcio. L'edizione Stadio del Corriere dello Sport ricorda uno degli ultimi precedenti fra Cremonese e Bologna, andato in atto nella Serie B della stagione 2005-06. Grigiorossi appena saliti in B dalla Serie C, rossoblù retrocessi dopo esser rimasti sconfitti nel play-out contro il Parma.

A questo dramma della serie cadetta seguirà un valzer allenatore-presidente: Gazzoni farà spazio ad Alfredo Cazzola; Ulivieri verrà sostituito da Mandorlini, incapace di scuotere l'ambiente. Tornerà allora «Renzaccio», così come delle vecchie conoscenze bolognesi come Carlo Nervo e Lamberto Zauli. Un collettivo adibito per riprendersi la Serie A, allo stato delle cose di quel tempo un vero e proprio sogno. E in effetti sembrano proseguire per direzioni oniriche, perché il Bologna viaggia a un'intensità tale da permettergli di inellare una striscia clamorosa di vittorie. La proiezione sarà allora la zona play-off, con appuntamento allo Zini per consolidare il percorso.

Ma è qui che si consuma il dramma. La Cremonese, prenultima e già retrocessa, con i tifosi assenti per protesta, si rivelerà ostacolo durissimo per Ulivieri e rossoblù. L'incubo scala il sonno e arriva a divenire vero: un lampo shock porta i grigiorossi sul clamoroso 2-0. Ma nemmeno centottanta secondi e Marazzina accorcia lo svantaggio; quindi arriva a raggiungere la Cremonese con una straordinaria doppietta. Ma il tempo per vincere si era consumato, e quei due punti persi allo Zini si riveleranno decisivi nella non-conquista dei play-off per la Serie A. Dunque, fatal Cremona: sabato allo Zini (anche) per sfatare un tabù.