Stadio – L’intramontabile Palacio

Sinisa Mihajlovic, sabato a Crotone, potrebbe riproporre Rodrigo Palacio al centro dell’attacco rossoblù.

Dopo 8 panchine consecutive è partito dal primo minuto nella trasferta di Napoli, dove il Bologna ha perso, ma ha espresso un bel calcio e gran parte del merito è da attribuire al Trenza. L’attaccante argentino è stato confermato nel match successivo contro la Sampdoria e il Bologna ha vinto. Palacio è utile anche perché è una guida e un punto di riferimento per Barrow e i due insieme campo hanno la possibilità di invertirsi di ruolo come avvenuto nel primo gol segnato ai blucerchiati. Rodrigo, come ogni finale stagione, deciderà il suo futuro e non è da escludere che voglia giocare per un altro anno.

Fonte: Carlino