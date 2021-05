Stadio – L’importanza dei senatori

Palacio e De Silvestri decisivi a Verona, per il Trenza quattro gol nelle ultime cinque

Palacio e De Silvestri, per esempio, sono stati decisivi a Verona e per il Trenza è arrivato il quarto gol nelle ultime cinque partite. La presenza dei più esperti è utile anche per la valorizzazione dei giovani, ma soprattutto si fa affidamento su di loro quando il match si fa complicato. Un mantra di Mihajlovic è far giocare chi è bravo indipendentemente dall'età e il Bologna visto quest'anno è un mix di esordi precocissimi e giocatori che vanno verso i quarant'anni. Altri dati che sottolineano come i senatori siano ancora fondamentali è che nelle ultime cinque partite il Bologna ha segnato solo un gol con un giocatore con meno di trent'anni, si tratta di Orsolini contro l'Udinese e infine il capocannoniere rossoblù è Soriano con 9 reti.