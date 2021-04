Stadio – L’ex Soriano è l’uomo in più di Mihajlovic

Il giocatore più utilizzato dal tecnico serbo: 2910 minuti

All'Olimpico di Torino segnò la sua sesta rete stagionale e questa sera andrà a caccia della decima marcatura. Per il Bologna è imprescindibile ed è il calciatore che ha giocato più minuti, ben 2910. Con lo Spezia è stato sostituito per la terza volta in campionato, era successo alla prima giornata contro il Milan e nella sconfitta interna per 1-5 contro la Roma. Nelle altre giornate è stato impiegato sempre e per tutti i 90 minuti. Mihajlovic non può rinunciare al suo miglior marcatore neanche in questa settimana che si giocheranno tre partite e l'unico stop potrebbe essere un cartellino giallo dato che il 21 rossoblù è diffidato.