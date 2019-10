Stadio – Le scelte della Juventus

Il dilemma di Sarri per la ripresa del campionato è la scelta tra trequartista e tridente, con la prima opzione leggermente favorita. Il tecnico toscano punterà sul 4-3-1-2 con Bernardeschi alle spalle di Higuain a Ronaldo. Federico e Cristiano, reduci da esperienze molto positive con le rispettive Nazionali puntano a continuare il trend positivo. Il Pipita invece è rimasto a Torino a ricaricare le batterie e a lavorare sulla propria forma.

Dybala sembra destinato a partire dalla panchina. A centrocampo il trio Khedira-Pjanic-Matuidi sembra inamovibile, ma uno tra il bosniaco e il francese potrebbe riposare a favore di Rabiot o Emre Can. In difesa torna arruolabile Danilo, ma attualmente il ballottaggio vede favorito Cuadrado per l’out di destra, con Bonucci, De Ligt e Alex Sandro a completare il quartetto difensivo. In porta Szczesny è inamovibile.