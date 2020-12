Le probabili formazioni di Bologna e Atalanta

Stasera, ore 20,45, andrà in scena allo Stadio Dall’Ara la sfida tra Bologna e Atalanta, l’ultima partita prima della pausa natalizia.

Mihajlovic dovrebbe schierare Da Costa tra i pali, vista anche l’assenza di Ravaglia, Medel-Danilo confermati al centro della difesa, con Dijks a sinistra e Tomiyasu a destra. La mediana vede la presenza quasi certa di Schouten, con Dominguez in vantaggio su Svanberg per l’altro posto affianco all’olandese. A completare il 4-2-3-1 di Sinisa agiranno Vignato, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio, con Orsolini pronto a subentrare. Solito 3-4-1-2 invece per l’Atalanta con Gollini in porta, la linea difensiva sarà formata da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in mezzo, con Hateboer e Gosens sugli esterni. Sulla trequarti Malinovskyi alle spalle di Ilicic e Duvan Zapata.

Fonte-Stadio