Stadio – Lapadula, gol e lavoro sporco

Lapadula per Inzaghi è imprescindibile perché l’attaccante dà sostanza, si sacrifica e si mette al servizio della squadra anche a costo di non segnare. Infatti finora ha segnato solo 4 gol, di cui uno proprio al Bologna.

I numeri di Lapadula in 21 partite sono 4 gol e 3 assist, poi c’è tanto lavoro sporco essenziale che non finisce nelle statistiche. La sua generosità consente al resto della squadra di fare meglio. La scorsa giornata l’attaccante della Strega è finito nella top ten dei giocatori che hanno commesso più falli, in compagnia di centrocampisti potenti come Locatelli o difensori insuperabili come Toloi. Contro il Bologna ha un dolce ricordo perché ha segnato il suo primo gol con la maglia giallorossa nel match dell’andata e il suo ultimo gol a San Siro in un Milan-Bologna finito 3-0. Che Bologna gli porti fortuna è tutto da verificare, sicuramente lontano dal Dall’Ara ha fatto bene. In Perù stravedono per lui e lo aspettano con ansia per le partite di qualificazione ai mondiali, ma prima deve conquistare la salvezza con il Benevento.

Fonte: Stadio