Stadio – L’addio a Fogli

L’ultimo saluto a Santa Maria a Monte, sulla bara la maglia rossoblù

A Santa Maria a Monte nella parrocchia della Collegiata c’erano proprio tutti. Era presente anche una delegazione del Bologna guidata dal direttore sportivo Riccardo Bigon. Presenti al funerale anche Fabio Poli ed Enrico Ciaccio in rappresentanza della squadra dei veterani ex giocatori del Bologna. Sulla bara c’erano le maglie del Bologna, del Milan, del Torino e della nazionale. Anche lo stemma del Santa Maria a Monte prima squadra di Fogli. Ieri nel paesino toscano, la sindaca Ilaria Parrella aveva proclamato il lutto cittadino. A Bologna tutti lo ricordano con affetto, non solo perché era uno degli eroi dell’ultimo scudetto ma anche per la sua umanità. La società rossoblù martedì sera lo aveva ricordato prima della partita interna con il Genoa: mandando in onda sui maxischermi del Dall'Ara immagini e video d’epoca accompagnati dagli applausi di tutto lo stadio.