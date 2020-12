Stadio – La solidità difensiva di Medel e Danilo

Bologna-Fiorentina sarà la prima gara del 2021 e Mihajlovic si affiderà a Medel-Danilo che finora è stata la coppia che gli ha dato più certezze e mostrato più solidità.

La difesa rossoblù è stata spesso vittima di critiche per i moltissimi gol presi e per 41 partite consecutive, ma ora Mihajlovic sembra aver trovato la coppia giusta. Il Bologna continua a subire gol, ma con Medel-Danilo il reparto appare più stabile e sicuro e i due hanno trovato un buon feeling. L’esperimento di Tomiyasu al centro della difesa non ha dato certezze e ora il giapponese si candida per tornare a fare il terzino. Domani i rossoblù riprenderanno gli allenamenti per preparare il match contro la Fiorentina e, a parte Mbaye, Sinisa avrà tutti i difensori disponibili. Contro la Viola, il tecnico rossoblù vorrà dare continuità al reparto schierando coloro che finora gli hanno dato più sicurezza.

Fonte: Stadio