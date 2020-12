Stadio- La situazione infortuni in casa Bologna

Con il nuovo anno, in vista del match contro la Fiorentina, Mihajlovic conta di riavere a disposizione Andreas Skov Olsen e Nicola Sansone.

Entrambi però, assenti da tempo, avranno bisogno di recuperare progressivamente, come capitato agli altri rossoblù alle prese con lunghi periodi di assenza. Sarà valutata anche la situazione di Lorenzo De Silvestri, con il laterale ex Toro escluso all’ultimo dalla distinta contro l’Atalanta ma che sembra poter recuperare contro i viola. Situazione differente per Skorupski, con il portiere polacco che complice la frattura di un dito della mano dovrebbe tornare a disposizione verso metà gennaio. Verso fine gennaio dovrebbe essere abile e arruolabile anche Mbaye, mentre per Santander il rientro è previsto per febbraio.

Fonte-Stadio