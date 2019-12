Stadio – La Serbia premia Mihajlovic: “Miglior allenatore dell’anno”

Mihajlovic è tornato ad esser presente in tutto e per tutto. L’allenatore segue ormai ovunque il suo Bologna, tant’è che – meteo permettendo – domenica pomeriggio sarà anche a Lecce in panchina. Non sarà però così facile ed immediato per lui arrivare in Salento, considerando anche che non viaggerà con la squadra ma avrà a sua disposizione un aereo privato. Il suo viaggio comincerà addirittura domani, con tappa in Serbia. Dopo esser passato per casa a salutare madre e fratello, infatti, Mihajlovic si recherà a Belgrado, dove alle 18 gli verrà consegnato il premio “Miglior allenatore dell’anno”. Solo sabato il mister rientrerà in Italia con un volo per un Roma, da cui si sposterà sempre in aereo a Brindisi ed infine in auto fino a Lecce.

Così la federazione serba motiva la sua scelta di premiare l’attuale allenatore del Bologna: “Persona con il Dna del vincitore. Uno dei pochi esperti che ha lavorato per anni con successo in Serie A senza essere italiano, questa volta ha reso possibile l’impossibile a Bologna”. Al di là dei 30 punti in 17 partite lo scorso anno, infatti, Mihajlovic ha mostrato qualcosa di unico in questo inizio di stagione.

Fonte: “Stadio”