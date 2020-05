Stadio – La rosa del Bologna è ora completa, arrivato anche lo staff di Sinisa

È di nuovo tutta in città la rosa del Bologna. Con l’arrivo in città di Baldursson, i rossoblu hanno adesso la rosa completa della squadra che affronterò il ritiro. Anche Palacio e Soriano, tra gli ultimi rientranti in città potranno finalmente cominciare il lavoro individuale a Casteldebole.

Oltre ai giocatori, anche lo staff di Mihajlovic è tornato completo. Da De Leo a Baldi, da Raimondi a Lamberti, insieme a Sinisa e Tanjga, il gruppo di tecnici rossoblu è ora di nuovo completo. In settimana i giocatori affronteranno la mattina le visite mediche e gli allenamenti al pomeriggio. Nel frattempo lo staff tecnico comincerà a studiare il piano del ritiro e degli allenamenti per la ripresa. Ovviamente tenendo conto delle difficoltà del ritiro e dei protocolli rigidi che andranno obbligatoriamente rispettati.