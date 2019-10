Stadio – La prova del fuoco

Anche per il Corriere dello Sport Stadio il match di domenica contro la Lazio sarà molto importante per il Bologna.

Un punto in tre partite, un ciclo che impone il ritorno del Bologna a fare punti importanti, considerando che dopo la Lazio c’è la sosta e successivamente la proibitiva sfida alla Juventus. Stadio titola ‘la prova del fuoco’. Il match con la Lazio servirà per capire se effettivamente la mentalità della squadra è cambiata: ‘Un punto nelle ultime tre partite – si legge nelle pagine interne – Ora il Bologna vuole tornare a correre. Lazio e Juve due esami per dimostrare la mentalità vincente che vuole Mihajlovic“.