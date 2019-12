La prima volta di Dominguez, Sinisa studia il suo nuovo gioiello

È finalmente arrivato il giorno di Nicolas Dominguez. Il nuovo acquisto rossoblu è sceso oggi in campo per la prima volta con i nuovi compagni. Un ambiente nuovo da conoscere per l’argentino, un diamante grezzo da scoprire e studiare per Mihajlovic. Oggi infatti il tecnico ha avuto la possibilità di ammirare da vicino il novello rossoblu.

Sarà fondamentale capire dove inserire il sudamericano. In patria Dominguez ha dimostrato di saper giocare sia in regia che in rifinitura dietro le punte, con ottime capacità realizzative. Scopriremo molto presto se il tecnico serbo preferirà usarlo in mediana accanto a Poli o Medel, oppure in trequarti, magari arretrando Soriano. Inizia oggi il duro periodo di ambientamento per l’argentino.

Fonte: Cor Sport.