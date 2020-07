Stadio – La moviola di Bologna-Cagliari

Non eccellente la direzione di Juan Luca Sacchi, arbitro alla sola terza presenza stagionale in Serie A. Il direttore di gara della sezione di Macerata perde qualche fischio e spesso grazia i giocatori di cartellini invece dovuti. L’errore più grave grazia il Bologna di un’espulsione assicurata. Tomiyasu già ammonito stende Pellegrini al limite dell’area, sarebbe stato secondo cartellino ed espulsione per il samurai rossoblu.

Nulla da segnalare invece sulla decisione riguardante il gol del pareggio del Cagliari. La chiamata dell’assistente è ottima che tiene giù la bandierina in occasione del pareggio di Simeone. Il figlio d’arte è tenuto in gioco da Bani, che è di appena qualche millimetro più indietro. Le linee disegnate dal VAR sono praticamente sovrapposte, convalidando la rete del pareggio sardo. Voto finale alla direzione di Sacchi: 5,5.