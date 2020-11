La difesa rossoblù prende gol da 39 gare, ma subisce meno della Dea

Nonostante siano 39 le gare consecutive in cui il Bologna in Serie A prende almeno un gol, quest’anno ci sono addirittura sette squadre che hanno subito più gol dei rossoblù, Atalanta compresa, mentre Genoa, Lazio e Fiorentina ne hanno subite dodici come i felsinei.

L’ultima volta che la squadra di Mihajlovic non prese gol fu nella trasferta di Genova terminata 0-0: era il 25 settembre 2019. Dopo le prime sei giornate di quel campionato, la media gol subita da Skorupski e soci era di 1,71 per partita; mentre quest’anno è aumentata a 2 gol tondi, tondi. Un numero alterato anche dal numero di segnature a cui stiamo assistendo in questa Seria A: per ritrovare uno 0-0 bisogna addirittura tornare a Verona-Genoa della quarta giornata. Mihajlovic sta cercando la quadratura del cerchio su e da inizio settimana sta lavorando per rendere la retroguardia impermeabile alle offensive del Napoli.

Fonte-Stadio