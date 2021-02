Stadio – La difesa è troppo fragile

Dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori un mese, Lukasz Skorupski aveva dimostrato di essere migliorato al suo ritorno in campo, non solo dal punto di vista delle parate decisive, ma anche della concentrazione e della sicurezza tra i pali.

Contro il Benevento però, proprio un suo errore in uscita ha portato al gol degli ospiti, riportando alla luce le fragilità del reparto difensivo che nelle scorse partite erano state in parte mascherate dagli interventi del portiere polacco. Nella riunione tecnica di oggi Mihajlovic parlerà anche di questo alla squadra e lo stesso tecnico approfondirà il discorso durante la settimana, evidenziando quello che già ieri era emerso al termine della partita. Sinisa vuole di più e lo deve far capire ai suoi, magari svelando alcuni meccanismi che devono essere migliorati. Il gioco ieri non è stato da Bologna, e i rossoblù non si sono spesi per cercare il gol. E chi ne soffre di più è proprio la difesa, che ieri ha toccato 36 gol subiti.

Fonte-Stadio