Stadio – Kevin: l’olio, Semplici e papà Gotti

La famiglia ha un oleificio a metà strada tra Roma e Rieti

Lui è diventato calciatore, iniziando nel Tor Tre Teste, poi andando al Siena. Ha fatto anche la gavetta in C con Benevento e Caserta, in prestito dalla Primavera del Torino. Poi il grande salto, prima alla Spal di Leonardo Semplici e poi all'Udinese di Luca Gotti. Ora Kevin, 25 anni compiuti il 19 maggio, è sbocciato definitivamente, proprio con questi due allenatori. Ora lo attende il Bologna e Sinisa Mihajlovic.