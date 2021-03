Stadio – Jekyll o Hyde, il vero dilemma rossoblù

Dottor Jekyll e mister Hyde, il Bologna è sia quello indecente del primo tempo a Crotone, sia quello propositivo, aggressivo e coraggioso nel secondo.

Una doppia faccia già successa già altre volte: a Genoa, a Cagliari e in casa con il Benevento. Sabato vanno evidenziati però anche i demeriti della squadra avversaria, un Crotone che ha già subito 70 gol in campionato e che si trova all’ultimo posto in classifica. Un Bfc troppo brutto per essere vero nella prima frazione di gioco, inaspettato soprattutto dopo gli inviti e i richiami forti di Mihajlovic in conferenza stampa. Più che un cambio di uomini, è stato decisivo il cambio di atteggiamento tra primo e secondo tempo. Unico a salvarsi degli undici iniziali è stato Palacio, uno che “la prestazione non la sbaglia mai”, come ha detto Sinisa. Lo stesso tecnico rossoblù sarà chiamato a cambiare la testa di questo Bologna che si accende e si spegne in continuazione dentro la stessa partita. E’ vero che avere una squadra giovane mette in preventivo alcuni rischi, come ad esempio la discontinuità, ma c’è un limite a tutto.

Fonte-Stadio