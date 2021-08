Stadio – In Francia domani la sfida ai Reds senza Arnautovic, Soriano e Barrow

Solo il centravanti ha lavorato un po' con i compagni. I tre saranno in campo con il Pordenone

Mancheranno all'appello i vari Arnautovic, Soriano e Barrow, che rimarranno in città per recuperare la migliore condizione e poter scendere in campo già domenica contro il Pordenone. L'austriaco ha lavorato in parte con i compagni, mentre il gambiano ha svolto invece un allenamento completamente in solitaria. Soriano invece sta superando l'affaticamento all'adduttore della coscia sinistra, ma sa lui che lo staff rossoblù non vogliono rischiare una ricaduta e per questo domani sarà tenuto a riposo. Qualcosa a parte lo hanno fatto anche Orsolini e Hickey, mentre è rientrato Baldursson. Se ne saprà di più oggi, quando Sinisa Mihajlovic diramerà la lista dei convocati.