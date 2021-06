Stadio – In difesa tanti punti interrogativi e una sola certezza

Molti difensori non rientrano nei piani di Mihajlovic, l'unica certezza è Soumaoro

Apparentemente la difesa rossoblù è abbondante, ma ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani di Mihajlovic . In più se dovesse partire Tomiyasu , oltre a Bonifazi ne servono due.

L'unica certezza del reparto arretrato è rappresentata da Soumaoro, poi tanti punti interrogativi tra chi fa già parte del gruppo e chi rientrerà dal prestito. Tra i dubbi c'è la permanenza di Tomiyasu sul quale è forte l'interesse dell'Atalanta; Medel e Poli che nonostante abbiano un altro anno di contratto non sono nelle idee del mister; Antov per il quale si sta provando a rinnovare il prestito. Poi alla base torneranno: Denswil, Paz e Corbo. In entrata poi si complicano le piste che porterebbero a Lyanco perché il Torino continua a chiedere troppo e Benatia e Kolarov per via dell'elevato ingaggio.