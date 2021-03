Stadio – Impact, tecnico fatto in casa

Il successore di Thierry Henry sulla panchina dei Montreal Impact sarà Wilfried Nancy.

L’allenatore francese, già in società da una decina di anni, faceva già parte dello staff dell’ex campione dell’Arsenal. Una scelta, quella di affidarsi a un allenatore già in casa, fatta da Saputo considerando la situazione Covid. Una mossa che non pesa sul bilancio del club e che permette a un professionista formato nell’Accademy di mettersi in mostra. Intanto, dall’altra parte dell’oceano, a Casteldebole ieri i titolari di Napoli hanno effettuato una seduta di scarico, mentre domani tutto il gruppo riprenderà gli allenamenti in vista della Sampdoria. Tornerà a disposizione Schouten, dopo la squalifica scontata contro il Napoli, ma la concorrenza di Dominguez in mediana è agguerrita. In avanti Skov Olsen, vista la prestazione al “Maradona”, potrebbe ricevere la riconferma dal primo minuto, con Orsolini che dovrà lavorare per riprendersi il posto.

Fonte-Stadio