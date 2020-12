Bologna – Il rilancio di Paz che si allena in solitario a Casteldebole

Il Bologna riprenderà ad allenarsi il 30 dicembre per preparare il match contro la Fiorentina, ma Nehuén Paz si sta già allenando in solitaria.

Il difensore argentino, dopo il gol contro l’Atalanta, vuole tenersi stresso quello che ha e continuare a lavorare per essere utile ai rossoblù. Un ruolo difficile da accettare, ma che Paz ha sempre accettato con serietà e impegno senza creare alcun problema. Il gol contro la Dea gli ha dato la possibilità di evidenziare la sua dedizione e di non farlo entrare nella lista dei partenti per gennaio. Finora in rossoblù ha collezionato solo 10 presenze dalla stagione 18/19 e, ora che la squadra è a riposo, lui si allena in solitaria a Casteldebole con la speranza di farsi trovare pronto e sfruttare qualsiasi occasione gli capiti in futuro.

Fonte: Stadio