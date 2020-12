Gazzetta – Il piccolo Mirko batte la leucemia e incontra Sinisa

Il piccolo Mirko di 11 anni ha battuto la leucemia e, grazie alle Iene, ha incontrato Mihajlovic a Casteldebole. I due avevano stretto un’amicizia a distanza, attraverso lettere e video scambiati da ospedale a ospedale.

Il tecnico rossoblù gli ha regalato una maglia del Bologna e gli ha detto che è stato forte perché non era facile. Il mister gli ha raccontato che anche lui ha pianto e che piange ancora. Hanno sottolineato che grazie alle ricerche e alle donazioni si può combattere la malattia a differenza di 20 anni fa e quanto sia bello donare perché in poco tempo puoi salvare la vita di una persona. Mirko ha ricevuto in dono una maglia del Bologna e ha potuto allenarsi con la squadra a Casteldebole, calciando anche un paio di rigori con Sinisa in porta. Il servizio completo andrà in onda stasera su Italia 1.

Fonte: Gazzetta