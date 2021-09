Bologna – Il nuovo ruolo di Soriano è la mezzala

Ridisegnato il ruolo di Roberto Soriano

Per un Bologna più compatto in fase difensiva e più equilibrato, sfruttando anche le capacità offensive di Marko Arnautovic , Sinisa Mihajlovic avrebbe disegnato un nuovo ruolo per Roberto Soriano. Non più trequartista, bensì mezzala.

Lo sottolinea il Corriere dello Sport Stadio che rimarca il lavoro fatto in queste settimane dal tecnico rossoblù con il mediano per l'adattamento ad una posizione più arretrata. Da trequarti Soriano ha realizzato l'anno scorso 9 gol in Serie A, suo record personale, vale a dire il 17.6% dei gol totali del Bologna, ma ora è tempo di ritorno al futuro in ruolo più vicino a quello che interpretava, sempre con Mihajlovic, alla Samp. E per Soriano il ruolo di mezzala potrebbe significare un riavvicinamento ai colori azzurri in vista del Mondiale.