Il Montreal Impact di Saputo conquista i play off

Dopo 3 stagioni, il Montreal Impact di Joey Saputo torna a conquistare i play-off di Mls e venerdì 20 sfiderà il New England Revolution.

Non è stata certo una passeggiata per gli Impact di Thierry Henry battere il DC Unided e aggiudicarsi il pass per le fasi finali. Infatti, il primo tempo era terminato 2-1 in favore del DC United e mai in questa stagione gli Impact erano riusciti a rimontare i propri avversari nei secondi tempi. Per ben 10 volte è accaduto così, ma questa volta è successo qualcosa di straordinario nel match più importante. A 2 minuti dal novantesimo è arrivato il gol di Quioto, valido per il 3-2, che ha regalato la vittoria e i 3 punti alla squadra di Saputo. Il Montreal Impact, quindi, riesce nell’impresa di conquistare i play-off dopo una stagione piuttosto negativa, con la qualificazione rimasta sempre incerta. Quest’anno, però, le qualificate erano 10, tre in più rispetto alla passata stagione, e il 9° posto conquistato dagli Impact è stato sufficiente.

Fonte: Stadio