Comincia il duro lavoro di sfoltimento della rosa in casa Bologna. Il primo indiziato a lasciare i rossoblu sembra essere Adam Nagy. L’ungherese piace molto al Lecce, la società lo considera un tassello ideale per la propria mediana e potrebbe nei prossimi giorni formulare un’offerta ufficiale per il giocatore. I salentini dovranno però battere la concorrenza turca del Trabzonspor, che da tempo ha chiesto informazioni per il centrocampista 24enne.