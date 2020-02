Stadio – Il grande sogno

Coronavirus a parte, di fronte al Bologna ci sono due stimolanti sfide.

All’Olimpico la Lazio, poi la settimana successiva la Juventus al Dall’Ara, col rischio porte chiuse. Il Corriere dello Sport Stadio di oggi titola ‘il grande sogno’, fermare Lazio e Juve si può, Bologna ci crede. Mihajlovic studia le trappole per Lazio e Juventus, è la grande sfida a Immobile e Cristiano Ronaldo. Il tecnico serbo per il momento riabbraccia Schouten, Denswil, Soriano, Sansone, Santander e Medel. Capitolo Dominguez, Mihajlovic crede in lui: un talento che sa fare la differenza.